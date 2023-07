Résidence « La Langue des Signes, le geste en partage » Association La Providence Saint-Laurent-en-Royans, 3 juillet 2023, Saint-Laurent-en-Royans.

Résidence « La Langue des Signes, le geste en partage » 3 – 7 juillet Association La Providence

La Comédie de Valence et l’artiste Géraldine Berger travaillent avec les résidents de l’association La Providence autour du corps et de la matière.

L’objectif de la résidence est de créer par le biais de la matière et des savoir-faire collectifs (la cuisine, la manipulation de l’argile, la marche), une forme retranscrivant ces moments partagés autour de la langue des signes et de l’expression de soi.

Cette forme sera authentique, poétique et personnelle à travers son corps et le corps des autres.

Comment retrouver de la fierté de savoir être à travers un savoir-faire ?

Être alors à l’aplomb du présent en défiant les règles de l’art, en surfant sur la composition spontanée. En acceptant de voir et recevoir autrement.

Association La Providence 74 rue de la Providence 26190 Saint-Laurent-en-Royans Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T10:00:00+02:00 – 2023-07-03T17:30:00+02:00

2023-07-07T10:00:00+02:00 – 2023-07-07T17:30:00+02:00

©Géraldine Berger