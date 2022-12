Association La Pie Saint-Cyprien : Lecture de l’ouvrage « Barbarisme » de Cyrille Volet Saint-Cyprien Saint-Cyprien Catégories d’évènement: Dordogne

Dordogne Le café associatif La Pie vous propose, mercredi 14 décembre à 19h :

Lecture du dernier ouvrage de Cyrille Volet ‘Barbarisme’ par Adrien De Buzelet.

Et en avant-première, lecture d’un chapitre du prochain ouvrage de M. Vollet.

