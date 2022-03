Association La Pie Saint-Cyprien : Concert Béton Armé Saint-Cyprien, 29 avril 2022, Saint-Cyprien.

Association La Pie Saint-Cyprien : Concert Béton Armé Café Associatif La Pie 5 place de la Liberté Saint-Cyprien

2022-04-29 20:00:00 – 2022-04-29 Café Associatif La Pie 5 place de la Liberté

Saint-Cyprien Dordogne

La Pie vous invite au concert de Béton Armé le vendredi 29 avril 2022 à 20h au café associatif :

Béton Armé, c’est la rencontre du ketchup et du ciment, de la mayo et du gravier. Équipés de trois claviers, d’un tuba, d’une batterie complète rouge, de machines électroniques qui buguent, ils vous emmèneront dans un univers de rock, techno, variété chalala et de cris sauvages. Tout ça joué par deux ados du vingtième siècle.

Adhésion à l’association obligatoire.

