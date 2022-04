Association La Pie Saint-Cyprien : Concert badasswing Saint-Cyprien Saint-Cyprien Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Cyprien

Association La Pie Saint-Cyprien : Concert badasswing Saint-Cyprien, 8 avril 2022, Saint-Cyprien. Association La Pie Saint-Cyprien : Concert badasswing Café Associatif La Pie 5 place de la Liberté Saint-Cyprien

2022-04-08 20:00:00 – 2022-04-08 Café Associatif La Pie 5 place de la Liberté

Saint-Cyprien Dordogne Saint-Cyprien L’association La Pie de Saint-Cyprien vous invite au concert badasswing au café associatif La Pie le vendredi 8 avril 2022 à 20h. Parce que franchement la première fois, c’était bien !

Adhésion à l’association obligatoire. Renseignements : lapie@lists.riseup.net L’association La Pie de Saint-Cyprien vous invite au concert badasswing au café associatif La Pie le vendredi 8 avril 2022 à 20h. Parce que franchement la première fois, c’était bien !

Adhésion à l’association obligatoire. Renseignements : lapie@lists.riseup.net L’association La Pie de Saint-Cyprien vous invite au concert badasswing au café associatif La Pie le vendredi 8 avril 2022 à 20h. Parce que franchement la première fois, c’était bien !

Adhésion à l’association obligatoire. Renseignements : lapie@lists.riseup.net pixabay

Café Associatif La Pie 5 place de la Liberté Saint-Cyprien

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Cyprien Autres Lieu Saint-Cyprien Adresse Café Associatif La Pie 5 place de la Liberté Ville Saint-Cyprien lieuville Café Associatif La Pie 5 place de la Liberté Saint-Cyprien Departement Dordogne

Saint-Cyprien Saint-Cyprien Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cyprien/

Association La Pie Saint-Cyprien : Concert badasswing Saint-Cyprien 2022-04-08 was last modified: by Association La Pie Saint-Cyprien : Concert badasswing Saint-Cyprien Saint-Cyprien 8 avril 2022 Dordogne Saint-Cyprien

Saint-Cyprien Dordogne