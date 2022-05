Association La Pie Saint-Cyprien : Bal à la voix avec AMASSA Saint-Cyprien Saint-Cyprien Catégories d’évènement: Dordogne

Association La Pie Saint-Cyprien : Bal à la voix avec AMASSA Saint-Cyprien, 7 mai 2022, Saint-Cyprien. Association La Pie Saint-Cyprien : Bal à la voix avec AMASSA Café Associatif La Pie 5 place de la Liberté Saint-Cyprien

2022-05-07 – 2022-05-07 Café Associatif La Pie 5 place de la Liberté

Saint-Cyprien Dordogne Samedi 7 mai à 20h

Bal à la voix, avec la chorale amateur “Amassa”. Chants trad et polyphoniques à cappella, pour faire guincher valse, chapelloise, mazurka, scottish, bourrées… Samedi 7 mai à 20h

Café Associatif La Pie 5 place de la Liberté Saint-Cyprien

