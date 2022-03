Association La Pie Saint-Cyprien : Atelier Yoga Saint-Cyprien Saint-Cyprien Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Cyprien

Association La Pie Saint-Cyprien : Atelier Yoga Saint-Cyprien, 4 avril 2022, Saint-Cyprien. Association La Pie Saint-Cyprien : Atelier Yoga Café Associatif La Pie 5 place de la Liberté Saint-Cyprien

2022-04-04 10:00:00 – 2022-04-04 12:00:00 Café Associatif La Pie 5 place de la Liberté

Saint-Cyprien Dordogne Saint-Cyprien Le Café Associatif La Pie à Saint-Cyprien organise un atelier yoga le 4 avril à 10h.

L’idée de cet atelier est de vous transmettre quelques outils pour respirer afin de vous aider à vous recentrer dans votre corps, de vous détendre , ou de vous dynamiser, de reprendre contact avec vous même, vous assouplir. Réservation obligatoire au 06 07 02 97 07 Le Café Associatif La Pie à Saint-Cyprien organise un atelier yoga le 4 avril à 10h.

L’idée de cet atelier est de vous transmettre quelques outils pour respirer afin de vous aider à vous recentrer dans votre corps, de vous détendre , ou de vous dynamiser. Réservation obligatoire au 06 07 02 97 07 +33 6 07 02 97 07 Le Café Associatif La Pie à Saint-Cyprien organise un atelier yoga le 4 avril à 10h.

L’idée de cet atelier est de vous transmettre quelques outils pour respirer afin de vous aider à vous recentrer dans votre corps, de vous détendre , ou de vous dynamiser, de reprendre contact avec vous même, vous assouplir. Réservation obligatoire au 06 07 02 97 07 pixabay

Café Associatif La Pie 5 place de la Liberté Saint-Cyprien

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Cyprien Autres Lieu Saint-Cyprien Adresse Café Associatif La Pie 5 place de la Liberté Ville Saint-Cyprien lieuville Café Associatif La Pie 5 place de la Liberté Saint-Cyprien Departement Dordogne

Saint-Cyprien Saint-Cyprien Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cyprien/

Association La Pie Saint-Cyprien : Atelier Yoga Saint-Cyprien 2022-04-04 was last modified: by Association La Pie Saint-Cyprien : Atelier Yoga Saint-Cyprien Saint-Cyprien 4 avril 2022 Dordogne Saint-Cyprien

Saint-Cyprien Dordogne