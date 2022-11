Le petit sapin Association La Couleur de l’Instant Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Le petit sapin Association La Couleur de l’Instant, 3 décembre 2022, Arles. Le petit sapin Samedi 3 décembre, 15h00 Association La Couleur de l’Instant

7€

D’après le conte de Hans Christian Andersen. Le petit sapin ne désire rien de plus que de grandir et de devenir un sapin de Noël magnifiquement décoré et orné dans une maison. Association La Couleur de l’Instant 268, chemin de Fallet, 13200 Arles Pont-de-Crau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:cie.babelabab@gmail.com »}]

06 22 91 25 69 https://www.facebook.com/lacouleurdelinstant/ Un conte théâtral, ludique et participatif, où la comédienne nous emmène dans l’univers d’Andersen, accompagnée de projections oniriques, bienveillante, à l’écoute et avec beaucoup d’humour. D’après le conte de Hans Christian Andersen

De Miriam Meurers

cie babelabab 15h ouverture des portes

15h30 Le spectacle suivi d’un goûter offert

puis petite exposition Les places sont limitées !

Réservation obligatoire avant le 01 décembre 07 66 47 49 73

cie.babelabab@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T15:00:00+01:00

2022-12-03T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Association La Couleur de l'Instant Adresse 268, chemin de Fallet, 13200 Arles Pont-de-Crau Ville Arles Age minimum 3 Age maximum 99 lieuville Association La Couleur de l'Instant Arles Departement Bouches-du-Rhône

Association La Couleur de l'Instant Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Le petit sapin Association La Couleur de l’Instant 2022-12-03 was last modified: by Le petit sapin Association La Couleur de l’Instant Association La Couleur de l'Instant 3 décembre 2022 Arles Association La Couleur de l'Instant Arles

Arles Bouches-du-Rhône