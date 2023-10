Journée portes ouvertes de l’association La Caille Association la Caille Le Dorat, 21 octobre 2023, Le Dorat.

Le Dorat,Haute-Vienne

L’Association La Caille vous accueille de 14h à 18hpour vous faire découvrir ses ateliers, des expositions, des performances et propose également un petit marché de créateurs et créatrices. A partir de 18h, un repas vous est proposé ainsi que des concerts..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . .

Association la Caille Lieu-dit La Caille

Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Association La Caille welcomes you from 2pm to 6pm to showcase its workshops, exhibitions and performances, as well as offering a small market for creators. From 6 p.m., a meal and live music will be served.

La Asociación La Caille le da la bienvenida de 14.00 a 18.00 horas para presentar sus talleres, exposiciones y espectáculos, además de ofrecer un pequeño mercado para artistas. A partir de las 18:00, habrá una comida y música en directo.

Die Association La Caille empfängt Sie von 14 bis 18 Uhr, um Ihnen ihre Ateliers, Ausstellungen, Performances und einen kleinen Markt für Designer und Designerinnen vorzustellen. Ab 18 Uhr werden Ihnen ein Essen und Konzerte angeboten.

Mise à jour le 2023-10-13 par OT Pays du Haut Limousin