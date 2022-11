Plantations d’automne Association La Bouilloire Cachan Catégories d’évènement: Cachan

Val-de-Marne

Plantations d’automne Association La Bouilloire, 26 novembre 2022, Cachan. Plantations d’automne Samedi 26 novembre, 10h00 Association La Bouilloire

Atelier gratuit sur inscription

Atelier de plantations automnales au jardin pédagogique de l’association. Association La Bouilloire 175 avenue Aristide Briand 94230 Cachan Cachan 94230 Val-de-Marne Île-de-France « A la Sainte Catherine, tout bois prend racine ». Ce dicton populaire nous indique que c’est le moment idéal pour planter arbres et arbustes notamment. Nous vous proposons de venir nous aider au jardin pédagogique de l’association afin d’agrémenter cet espace de plantes aussi belles qu’utiles pour la biodiversité et qui pourront régaler les papilles des petits et des grands d’ici quelques mois.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T10:00:00+01:00

2022-11-26T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Cachan, Val-de-Marne Autres Lieu Association La Bouilloire Adresse 175 avenue Aristide Briand 94230 Cachan Ville Cachan Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville Association La Bouilloire Cachan Departement Val-de-Marne

Association La Bouilloire Cachan Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cachan/

Plantations d’automne Association La Bouilloire 2022-11-26 was last modified: by Plantations d’automne Association La Bouilloire Association La Bouilloire 26 novembre 2022 Association La Bouilloire Cachan Cachan

Cachan Val-de-Marne