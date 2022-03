Association Imagine de Castelnaud-la-Chapelle: “La Frotte à L’Ail”, randonnée gourmande et itinérante Saint-Vincent-de-Cosse Saint-Vincent-de-Cosse Catégories d’évènement: Dordogne

2022-04-17 09:00:00 – 2022-04-17

Saint-Vincent-de-Cosse Dordogne Saint-Vincent-de-Cosse 6ème édition de la Frotte à l’ail:

Balade gourmande de 14 km en 6 étapes gourmandes entre Saint Vincent de Cosse et Beynac:

Accueil café

Apéritif, soupe et frotte à l’ail

Rillettes de canard et petits légumes

Haricots manchons de canard

Cabécou au miel

Tarte aux pommes

