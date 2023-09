JEAN-MARC LAJUDIE SOLO « C’EST EXTRA » ASSOCIATION IF Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges JEAN-MARC LAJUDIE SOLO « C’EST EXTRA » ASSOCIATION IF Limoges, 18 novembre 2023, Limoges. JEAN-MARC LAJUDIE SOLO « C’EST EXTRA » Samedi 18 novembre, 06h45 ASSOCIATION IF 18 € Le cadre est posé ! l’Espace de l’Irrésistible Fraternité au son du bandonéon à 6 h 45 du matin … Oui au son du bandonéon, celui de Jean Marc LAJUDIE, celui qui a consacré quasiment toute sa vie à la batterie, s’octroie depuis deux ans une aventure à laquelle il avait tout le temps rêvé, jouer, jouer et encore jouer du bandonéon. Accordéoniste à ses débuts de carrière, il fête cette année ses 75 ans, Jean Marc a souvent souhaité prendre le temps pour travailler, extraire, triturer cet instrument pour n‘en retenir que l’émotion intense de ses soupirs et de ses aspirations. La nuit va laisser place au jour, l’Argentine, l’Uruguay seront là, toutes proches et une irrésistible fraternité va planer sur Limoges le temps d’un matin.

Line-up :

Jean-Marc Lajudie – Bandonéon ASSOCIATION IF 8 RUE CHARLES GIDE – 87000 LIMOGES Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.eclatsdemail.com/agenda-2023/jean-marc-lajudie-solo-cest-extra/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

