Vide-greniers et bourse aux plantes Association Horticole Quercy-Périgord Milhac, 30 juillet 2023, Milhac.

Milhac,Lot

Venez passer un bon moment lors de cet évènement organisé par le CAP Milhac, l’Association Horticole Quercy-Périgord et le Comité des Fêtes de Milhac.

2023-07-30 08:00:00 fin : 2023-07-30 18:00:00. EUR.

Association Horticole Quercy-Périgord Place de la Mairie

Milhac 46300 Lot Occitanie



Come and enjoy this event organized by CAP Milhac, the Association Horticole Quercy-Périgord and the Comité des Fêtes de Milhac

Venga a disfrutar de este evento organizado por el CAP Milhac, la Association Horticole Quercy-Périgord y el Comité des Fêtes de Milhac

Verbringen Sie eine gute Zeit bei dieser Veranstaltung, die von CAP Milhac, der Association Horticole Quercy-Périgord und dem Comité des Fêtes de Milhac organisiert wird

Mise à jour le 2023-07-17 par OT Gourdon