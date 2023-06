Concert avec The Wankers Association Horses and bikes Cistrières, 15 juillet 2023, Cistrières.

Cistrières,Haute-Loire

A partir de 21h, concert gratuit avec The Wankers. Repas sur réservations au Country Saloon au 06 24 03 30 36 ou 04 71 00 45 52.

2023-07-15 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-15 . .

Association Horses and bikes David

Cistrières 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



From 9pm, free concert with The Wankers. Meals on reservation at the Country Saloon on 06 24 03 30 36 or 04 71 00 45 52

A partir de las 21.00 horas, concierto gratuito con The Wankers. Las comidas pueden reservarse en el Country Saloon, llamando al 06 24 03 30 36 o al 04 71 00 45 52

Ab 21 Uhr kostenloses Konzert mit The Wankers. Essen auf Vorbestellung im Country Saloon unter 06 24 03 30 36 oder 04 71 00 45 52

Mise à jour le 2023-06-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay