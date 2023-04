Aventure aux Vaches noires Association Géo-Paléo-Archéo de Houlgate HOULGATE Catégorie d’Évènement: Houlgate Aventure aux Vaches noires Association Géo-Paléo-Archéo de Houlgate, 13 juillet 2023, HOULGATE. Aventure aux Vaches noires 13 juillet et 17 août Association Géo-Paléo-Archéo de Houlgate Tarif enfant 2,00 – 16 ans Partons pour une promenade géologique et paléontologique le long des falaises des Vaches noires. Ce sera aussi l’occasion de reconnaître quelques fossiles.

Réservation obligatoire.

(2km/3h) – Niveau 1 Association Géo-Paléo-Archéo de Houlgate HOULGATE HOULGATE 02 31 24 34 79 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T16:30:00+02:00 – 2023-07-13T19:30:00+02:00

