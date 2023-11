Repas de Noël – Association Franco-Portugaise Association Franco-Portugaise Fumel, 10 décembre 2023, Fumel.

Fumel,Lot-et-Garonne

Repas de Noël organisé par l’association Franco-Portugaise de Fumel. Apéritif offert et vin compris. Apporter ses propres couvert. Réservation obligatoire avant le 5 décembre..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 12:00:00. EUR.

Association Franco-Portugaise rue métairie basse

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Christmas meal organized by the Franco-Portuguese association of Fumel. Free aperitif and wine included. Bring your own cutlery. Reservation required before December 5.

Comida de Navidad organizada por la Asociación Franco-Portuguesa de Fumel. Aperitivo y vino incluidos. Traiga sus propios cubiertos. Es necesario reservar antes del 5 de diciembre.

Weihnachtsessen, organisiert von der Franco-Portugiesischen Vereinigung von Fumel. Kostenloser Aperitif und Wein inklusive. Bitte bringen Sie Ihr eigenes Gedeck mit. Reservierung bis zum 5. Dezember erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Fumel – Vallée du Lot