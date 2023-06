Les Grand.es Explorateur.rices Association Fauconfasse Alzen, 9 juillet 2023, Alzen.

Les Grand.es Explorateur.rices 9 – 15 juillet Association Fauconfasse 310€

Dans un cadre bucolique entre prairies fleuries, collines et forêts, notre campement s’installe cette année sur les hauteurs de la commune d’Alzen, au cœur de la nature des Pyrénées ariégeoises !

Campement sous tente en autogestion : feu de bois, douche solaire, nourriture bio et locale… Un cadre de vie sain et simple pour partir à l’aventure et à la découverte de notre environnement, se détendre et vivre ensemble des moments uniques… « A la sauvage ».

Association Fauconfasse ALZEN Alzen 09240 Ariège Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T14:00:00+02:00 – 2023-07-09T23:59:00+02:00

2023-07-15T00:00:00+02:00 – 2023-07-15T14:00:00+02:00

