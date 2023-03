Aidants numériques: posture et accompagnement de l’usager Association Familles Rurales – Chalain Le Comtal Chalain-le-Comtal Catégories d’Évènement: Chalain-le-Comtal

Aidants numériques: posture et accompagnement de l'usager

Mardi 21 mars, 09h00

Sur inscriptions

Vous êtes aidant numérique ou travaillez dans le domaine de la médiation numérique ? Vous souhaitez mettre en place des ateliers collectifs à destination des usagers ?

Nous vous proposons de suivre une formation sur la posture d’aidant numérique et l’accompagnement de l’usager,

Le 21 mars 2023 de 09h00 à 17h00

A Chalain le Comtal

Les objectifs de cette action :

➢ Posture professionnelle : être à l’écoute des personnes et savoir diagnostiquer la demande de l’usager afin d’y répondre ou de rediriger vers un partenaire,

➢ Concevoir un atelier collectif : de l’élaboration du contenu et des ressources pédagogiques à l’animation de l’atelier.

➢ Comprendre son rôle au cours des ateliers (rôle de formateur, d’accompagnant et d’aidant). Vous trouverez le programme détaillé en pièce jointe (contenu, lieu, durée, intervenants et tarifs)

Pour vous inscrire à cette formation :

Pour vous inscrire à cette formation :

Réaliser une pré-inscription par téléphone au 04 77 54 45 77 ou par mail à c.delolme@famillesrurales42.fr

Association Familles Rurales – Chalain Le Comtal
Sourcieux, 42600 Chalain-le-Comtal

