Baby-bourse de l’Association familiale de Meudon-la-Forêt Association Familiale de Meudon-la-Forêt Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Baby-bourse de l’Association familiale de Meudon-la-Forêt Association Familiale de Meudon-la-Forêt, 14 octobre 2022, Meudon. Baby-bourse de l’Association familiale de Meudon-la-Forêt 14 – 16 octobre Association Familiale de Meudon-la-Forêt

Entrée libre

Pour que la garde-robe de bébé ou le matériel de puériculture puissent continuer à servir ou pour les renouveler ! Association Familiale de Meudon-la-Forêt 18 rue de la pépinière, Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Meudon Hauts-de-Seine Île-de-France Pour que la garde-robe de bébé ou le matériel de puériculture puissent continuer à servir ou pour les renouveler. Venez profiter de ce service mis à la disposition des familles. Dépôt

Vendredi 14 octobre de 14h à 20h.

Sont acceptés, sous condition d’être propres et en bon état :

– La layette et les vêtements jusqu’à 8 ans,

– Le matériel de puériculture.

Le dépot est limité à 17 objets par personne. Vente

Samedi 15 octobre de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.

– Les vêtements et matérielssont achetés en l’état,

– Aucun article ne sera repris ni échangé. Paiement et restitution

Dimanche 16 octobre de 10h à 12h. Les vêtements et les sommes non réclamés le dimanche après 12h seront donnés à des œuvres.

L’Association fera une retenue de 10% pour participation aux frais d’organisation.

Cette retenue est ramenée à 5% pour les membres d’une Association Familiale en règle de leur cotisation 2022-2023.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T14:00:00+02:00

2022-10-16T12:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Association Familiale de Meudon-la-Forêt Adresse 18 rue de la pépinière, Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Ville Meudon Age minimum 1 Age maximum 99 lieuville Association Familiale de Meudon-la-Forêt Meudon Departement Hauts-de-Seine

Association Familiale de Meudon-la-Forêt Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

Baby-bourse de l’Association familiale de Meudon-la-Forêt Association Familiale de Meudon-la-Forêt 2022-10-14 was last modified: by Baby-bourse de l’Association familiale de Meudon-la-Forêt Association Familiale de Meudon-la-Forêt Association Familiale de Meudon-la-Forêt 14 octobre 2022 Association Familiale de Meudon-la-Forêt Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine