Booster son immunité en Hiver selon l’Ayurvéda Association Equilibr’Energy Montigny-le-Bretonneux, 6 décembre 2023, Montigny-le-Bretonneux.

Booster son immunité en Hiver selon l’Ayurvéda Mercredi 6 décembre, 20h00 Association Equilibr’Energy Réservation en ligne : 5€ adhérents – 6€ non-adhérents

L’Ayurvéda ou « Science de la Vie » base son approche sur l’observation de ce qui nous entoure pour vivre en harmonie et retrouver son état d’équilibre originel. Sujet à la fatigue, aux virus et autres coups de froid en Hiver ? Nous aborderons ensemble les énergies particulières de cette saison ainsi que les astuces et conseils (alimentation, phyto et hygiène de vie) pour retrouver force et vitalité !

Association Equilibr’Energy 5 rue du Col de Dyane – 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://equilibr-energy.com/agenda/booster-son-immunite-en-hiver-selon-layurveda/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T20:00:00+01:00 – 2023-12-06T21:30:00+01:00

2023-12-06T20:00:00+01:00 – 2023-12-06T21:30:00+01:00

ayurvéda santé