Prévenir le burn-out Association Equilibr’Energy Montigny-le-Bretonneux, 29 novembre 2023, Montigny-le-Bretonneux.

Prévenir le burn-out Mercredi 29 novembre, 20h00 Association Equilibr’Energy Réservation en ligne : 5€ adhérents – 6€ non-adhérents

Savoir repérer, pour soi et son entourage, les situations et comportements qui peuvent mener au burn-out. Prendre conscience de l’importance d’un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Identifier les bonnes pratiques destinées à le prévenir, ainsi que celles destinées à éviter une éventuelle rechute lorsqu’on a vécu un burn-out.

Association Equilibr’Energy 5 rue du Col de Dyane – 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://equilibr-energy.com/agenda/equilibre-vie-pro-vie-perso-prevention-du-burn-out/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T20:00:00+01:00 – 2023-11-29T21:30:00+01:00

burn-out charge mentale