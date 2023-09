Clair-ressenti et pratiques énergétiques Association Equilibr’Energy Montigny-le-Bretonneux, 8 novembre 2023, Montigny-le-Bretonneux.

Clair-ressenti et pratiques énergétiques Mercredi 8 novembre, 20h00 Association Equilibr’Energy Réservation en ligne : 5€ adhérents – 6€ non-adhérents

Reiki Shambhala, Clair-Ressenti, pratiques énergétiques : accueillir et affiner ses perceptions sensorielles.

Le Reiki Shambhala est une technique énergétique permettant de canaliser et de transmettre une puissante énergie d’Amour et de Lumière par l’apposition des mains.

Le Clair-Ressenti est la capacité à percevoir, par l’utilisation de ses sens – notamment le toucher – les phénomènes énergétiques.

Tout est énergie et elle recèle de nombreuses et précieuses informations ! Amusons-nous ensemble à affiner nos perceptions et à transmettre de belles ondes…

Association Equilibr’Energy 5 rue du Col de Dyane – 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://equilibr-energy.com/agenda/reiki-shambhala-clair-ressenti-et-pratiques-energetiques/ »}]

