L’Aloé Véra : plante aux vertus multiples Association Equilibr’Energy Montigny-le-Bretonneux Catégories d’Évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines L’Aloé Véra : plante aux vertus multiples Association Equilibr’Energy Montigny-le-Bretonneux, 4 octobre 2023, Montigny-le-Bretonneux. L’Aloé Véra : plante aux vertus multiples Mercredi 4 octobre, 20h00 Association Equilibr’Energy Réservation en ligne : 5€ adhérents – 6€ non-adhérents L’Aloe Vera, c’est LA plante de la vitalité. Elle permet de préserver notre capital-santé et de retrouver la forme de manière naturelle. Un complément nutritionnel, détoxifiant, régulateur, immunostimulant, la pulpe d’Aloe Vera rééquilibre le métabolisme, agit efficacement sur l’écosystème intestinal et en cascade sur le foie, la peau, le sommeil, le stress, les terrains allergiques, les articulations … Association Equilibr’Energy 5 rue du Col de Dyane – 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://equilibr-energy.com/agenda/laloe-vera-son-action-benefique-la-flore-intestinale-notre-2eme-cerveau/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T20:00:00+02:00 – 2023-10-04T21:30:00+02:00

2023-10-04T20:00:00+02:00 – 2023-10-04T21:30:00+02:00 aloe vera vitalité Détails Catégories d’Évènement: Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Autres Lieu Association Equilibr'Energy Adresse 5 rue du Col de Dyane - 78180 Montigny-le-Bretonneux Ville Montigny-le-Bretonneux Departement Yvelines Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Association Equilibr'Energy Montigny-le-Bretonneux latitude longitude 48.76923;2.0516

Association Equilibr'Energy Montigny-le-Bretonneux Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montigny-le-bretonneux/