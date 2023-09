Conf. Trouver son Ikigaï Association Equilibr’Energy Montigny-le-Bretonneux, 21 septembre 2023, Montigny-le-Bretonneux.

Conf. Trouver son Ikigaï Jeudi 21 septembre, 20h00 Association Equilibr’Energy Réservation en ligne : 5€ adhérents – 6€ non-adhérents

L’ikigaï est un concept japonais qui allie les notions de « joie de vivre » et de « raison d’être ». L’ikigaï exprime en une phrase affirmative et positive notre vocation personnelle, ce qui fait le moteur de notre vie.

Dans le monde actuel où la question du sens donné à sa vie interpelle davantage de personnes, identifier sa vocation à travers l’ikigaï permet de se réaliser pleinement. Le coaching basé sur l’ikigaï donne ainsi les clés pour envisager un projet de vie qui intègre nos forces et notre singularité, véritable source d’engagement et d’épanouissement personnel. Et vous quels talents avez-vous envie d’apporter au monde ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-21T20:00:00+02:00 – 2023-09-21T21:30:00+02:00

