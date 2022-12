L’olfactothérapie Association Equilibr’Energy Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

L'olfactothérapie Mercredi 15 février 2023, 20h00 Association Equilibr'Energy

Réservation recommandée, 5€ adhérents, 6€ non-adhérents

Comment se servir autrement des huiles essentielles handicap moteur mi Association Equilibr’Energy 5 rue du Col de Dyane – 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France Découvrir le pouvoir subtil de certaines huiles essentielles pour nous accompagner dans la détente, ou pour mieux gérer des émotions fortes.

Apprendre à respirer les huiles essentielles, et à mieux se servir des diffuseurs.

