La diététique des saisons Association Equilibr’Energy Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines

La diététique des saisons Association Equilibr’Energy, 18 janvier 2023, Montigny-le-Bretonneux. La diététique des saisons Mercredi 18 janvier 2023, 20h30 Association Equilibr’Energy

Réservation recommandée, 5€ adhérents, 6€ non-adhérents

La diététique des saisons vue par les traditions chinoise, ayurvédique (Inde) et la naturopathie handicap moteur mi Association Equilibr’Energy 5 rue du Col de Dyane – 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France La diététique est un pilier essentiel de l’équilibre de vie car elle nous aide à retrouver notre vitalité. Découvrir des concepts provenant de différents courants et origines permet d’éveiller l’écoute de soi et de faciliter l’intégration d’une alimentation mieux adaptée à notre vie.

Les objectifs de cette conférence sont de présenter la diététique sous le prisme de trois courants (Ayurvédique, naturopathie et Taoïste) tels qu’ils peuvent être vécus à notre époque en Occident, et de préparer une collection d’ateliers (d’approvisionnement) pour accompagner vos évolutions au fil des saisons.

