SENSIBILISATION A LA MEDIATION EQUINE ASSOCIATION EQUI M au CENTRE EQUESTRE CHEVAL ET SOLEIL Pertuis, 15 septembre 2023, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

Journée de formation: sensibilisation à la médiation équine dans sa diversité : Présentation des pratiques et des métiers de la médiation équine. Mise sen situation avec les chevaux. Rencontres avec les professionnels.

2023-09-15 09:30:00 fin : 2023-09-15 16:30:00. EUR.

ASSOCIATION EQUI M au CENTRE EQUESTRE CHEVAL ET SOLEIL CENTRE EQUESTRE CHEVAL ET SOLEIL CHEMIN DE LA PIE STE ANNE

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Training day: raising awareness of the diversity of equine mediation: presentation of equine mediation practices and professions. Role-playing with horses. Meetings with professionals

Jornada de formación: sensibilización a la diversidad de la mediación equina: Presentación de las prácticas y profesiones de la mediación equina. Juegos de rol con caballos. Encuentros con profesionales

Fortbildungstag: Sensibilisierung für die Pferdevermittlung in ihrer Vielfalt: Vorstellung der Praktiken und Berufe der Pferdevermittlung. Sitzen in einer Situation mit Pferden. Treffen mit Fachleuten

