stages culturelles association enfance du Biollay Chambéry, 10 juillet 2023, Chambéry.

stages culturelles 10 – 12 juillet association enfance du Biollay sur inscriptions, accessibles à tous les enfants adhérents à l’association.

Mise en place 1 stage culturel sur les périodes des vacances scolaires avec à l’issue de chacune des périodes un moment festif avec les familles pour valoriser l’engagement et le travail des enfants.

Ces stages sont encadrés par l’équipe de la structure et un artiste (ou plusieurs) afin de permettre aux enfants de rencontrer différents profils artistiques et de pouvoir créer une proximité avec leur art/ pratique qui favorise l’échange et suscite l’intérêt de la découverte ( voir de l’engagement par la suite).

Du 10 au 13 juillet: immersion culturelle avec 3 artistes: Jeff T, Nadege Beausson-Diagne et Tom Bontoux (spectacle le 13/07/23 à 17h)

Du 21 au 25 aout 2023: stage cirque aérien ( trapèze, cerceaux)avec accrobate circus

Du 28 aout au 1 er septembre: stage hip hop avec l’AsdeDanse

association enfance du Biollay 81 place rene vair Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04.79.69.19.98 https://mebiollay.wixsite.com/2019 https://www.facebook.com/maisonde.lenfance.3/ [{« type »: « email », « value »: « me.biollay@gmail.com »}] Accueil collectif pour mineur: centre de loisirs 3/14 ans, ludothèque, manifestions de quartier, séjours, périscolaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T09:30:00+02:00 – 2023-07-10T18:30:00+02:00

2023-07-12T09:30:00+02:00 – 2023-07-12T18:30:00+02:00

©associationenfancedubiollay