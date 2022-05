ASSOCIATION ECOFLANDRES : VISITE DE CHANTIERS D’INSERTION ESPACES VERTS ASSOCIATION ECOFLANDRES, 24 mai 2022, Dunkerque.

ASSOCIATION ECOFLANDRES, le mardi 24 mai à 09:00

L’Association ECOFLANDRES est reconnue Atelier et Chantier d’Insertion depuis 1993, avec pour objet de permettre à des personnes sans emploi et bénéficiaires de minima sociaux, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier d’un contrat de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Les participants bénéficient d’un accompagnement social (logement, santé, justice, financier, familial, …) et professionnel (apprentissage des techniques d’espaces verts, formations externes selon le projet professionnel, ateliers techniques, sensibilisation, …). L’accompagnement se fait en fonction des besoins de la personne. Nous vous proposons un accueil avec café et viennoiseries pour la présentation de notre structure d’insertion. Nous vous proposons ensuite une visite de plusieurs chantiers d’insertion : – Travaux de semis : travail du sol et semis, – Travaux de bûcheronnage : débitage d’arbre, broyage de branches, – Travaux de tonte : tonte de pelouse avec tracteur autoporté, tondeuse, débroussailleuse.

Sur inscription

VISITE DE CHANTIERS D’INSERTION EN ESPACES VERTS : TONTE, TRAVAUX DE SEMIS, TRAVAUX DE BÛCHERONNAGE

ASSOCIATION ECOFLANDRES 1330 RUE ACHILLE PERES BATIMENT C3 59640 DUNKERQUE Dunkerque Petite-Synthe Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-24T09:00:00 2022-05-24T12:00:00