Tous les dimanches de l’année de 10h à 19h

Les artistes vous accueillent pour vous faire découvrir leurs dernières créations et partager avec vous une collation.

Pour tout achat un cadeau vous sera remis et en plus petits gâteaux et chocolats de Noël vous serons offerts.

Venez échanger avec eux et pourquoi pas vous faire plaisir et repartir avec vos cadeaux de Noël.

Dimanche 10 décembre, bld Edgar Quinet, au niveau du métro Edgar Quinet de 10h à 18h30

Marché de la création Edgar Quinet boulevard Edgar Quinet 75014 Paris

Contact : marchecreation.com

©marchédelacréation peintres, sculpteurs, photographes, mozaïste vous attendent