Bric à brac et bourse aux jouets Association DIDEE

Lormont

Bric à brac et bourse aux jouets Association DIDEE, 13 décembre 2022, Lormont. Bric à brac et bourse aux jouets 13 et 14 décembre Association DIDEE

Entrée libre

Animation solidaire proposée par l’association DIDÉE. handicap visuel;handicap moteur;handicap psychique;handicap auditif vi;mi;pi;hi Association DIDEE Pôle Brassens – Camus – Esplanade François MITTERRAND 33310 LORMONT Génicart Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dépôt des objets le mardi de 9h à 12h.

Vente le mardi de 13h30 à 18h et le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.

Reprise des invendus le jeudi de 13h30 à 18h

