Café réparation Association Deuxième-vie Deuxième-chance Vire Normandie, 20 octobre 2023, Vire Normandie.

Lors du café réparation, les participants viennent avec un petit appareil électroménger en panne.

Chaque participant est accompagné par le réparateur de l’association pour diagnostiquer dans un premier temps et assurer une réparation si possible. La participation à l’atelier nécessite d’adhérer à l’association (5 euros l’année) et de s’inscrire sur l’un des créneaux disponibles.

Nous fonctionnons par inscriptions et créneaux horaires pour favoriser la qualité des échanges entre le réparateur et les participants.

Association Deuxième-vie Deuxième-chance 4 bis avenue de la Gare 14500 Vire Vire Normandie 14500 Vire Calvados Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T16:30:00+02:00

