Association Détente et Amitié de Saint-Martial-de-Nabirat : Repas de printemps Saint-Martial-de-Nabirat Saint-Martial-de-Nabirat Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Martial-de-Nabirat

Association Détente et Amitié de Saint-Martial-de-Nabirat : Repas de printemps Saint-Martial-de-Nabirat, 15 mars 2022, Saint-Martial-de-Nabirat. Association Détente et Amitié de Saint-Martial-de-Nabirat : Repas de printemps Saint-Martial-de-Nabirat

2022-03-15 – 2022-03-15

Saint-Martial-de-Nabirat Dordogne Saint-Martial-de-Nabirat L’Association Détente et Amitié de Saint-Martial-de-Nabirat vous propose, le mardi 15 mars, un repas de printemps au foyer rural. Renseignements : 06 45 53 83 82 L’Association Détente et Amitié de Saint-Martial-de-Nabirat vous propose, le mardi 15 mars, un repas de printemps au foyer rural. Renseignements : 06 45 53 83 82 +33 6 45 53 83 82 L’Association Détente et Amitié de Saint-Martial-de-Nabirat vous propose, le mardi 15 mars, un repas de printemps au foyer rural. Renseignements : 06 45 53 83 82 freepik

Saint-Martial-de-Nabirat

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Martial-de-Nabirat Autres Lieu Saint-Martial-de-Nabirat Adresse Ville Saint-Martial-de-Nabirat lieuville Saint-Martial-de-Nabirat Departement Dordogne

Saint-Martial-de-Nabirat Saint-Martial-de-Nabirat Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martial-de-nabirat/

Association Détente et Amitié de Saint-Martial-de-Nabirat : Repas de printemps Saint-Martial-de-Nabirat 2022-03-15 was last modified: by Association Détente et Amitié de Saint-Martial-de-Nabirat : Repas de printemps Saint-Martial-de-Nabirat Saint-Martial-de-Nabirat 15 mars 2022 Dordogne Saint-Martial-de-Nabirat

Saint-Martial-de-Nabirat Dordogne