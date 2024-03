Association des plantes et histoire d’amour – BOULOGNE-BILLANCOURT Maison de la Planète Boulogne-Billancourt, samedi 30 mars 2024.

Association des plantes et histoire d’amour – BOULOGNE-BILLANCOURT Découvrez les couples du jardin et le principe d’entraide entre légumes, aromatiques et fleurs. L’histoire intemporelle d’Haricot et Sarriette vous laissera pantois. Samedi 30 mars, 16h00 Maison de la Planète Atelier gratuit, en accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T16:00:00+01:00 – 2024-03-30T18:00:00+01:00

De 16h à 17h puis de 17h à 18h.

Activité gratuite pour la famille, à partir de 6 ans.

A la Maison de la Planète, 72 allée du Forum, Boulogne-Billancourt.

Maison de la Planète 72 allée du Forum Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Rives de Seine Hauts-de-Seine Île-de-France

Maison de la nature gpso