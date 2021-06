Association des Photographes du Pays d’Arles Maison de la Vie Associative, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Arles.

Association des Photographes du Pays d’Arles

du jeudi 1 juillet au samedi 31 juillet à Maison de la Vie Associative

Robert ROCCHI « Histoires d’eau » « Histoires d’eau » est une série qui tente d’illustrer la fascination qu’inspire aux enfants la vue de l’eau, présente et pourtant fuyante, mouvante, insaisissable. L’eau est à la fois un élément de jeu et l’un des premiers miroirs de l’enfant qui rêve et qui réfléchit pour comprendre ce mystère de la nature afin de se l’approprier. Régine CHIFFE « Couleurs Vaccarès » Une invitation à une pause contemplative sur les rives de l’étang du Vaccarès pour prendre conscience que la Terre Mère est notre Eden et que nous lui devons d’en être les gardiens bienveillants. Ces prises de vues réalisées toujours au même endroit, ont été l’opportunité d’une intime complicité avec l’impermanence. Au gré des éléments les rochers m’inspiraient d’insolites visions que je m’empressais de saisir avant qu’elles ne se dérobent. Michel LACANAUD « Lolo Mauron et le mas de la Pyramide » Lolo Mauron aura 99 ans cette année. Un âge canonique. Il est le dernier représentant d’une lignée installée, depuis le 16ème siècle au Mas de la Pyramide à Saint Remy de Provence au coeur des carrières impériales dont la pierre a bâti les monuments antiques d’Arles. Un personnage haut en couleur qui raconte en Provençal l’histoire romaine de son domaine.Je l’ai photographié dans sa vie quotidienne, dans ces lieux habités de milles choses.J’ai enregistré aussi ses souvenirs et les histoires du Mas.

Entrée libre

Robert Rocchi « Histoires d’eau », Régine Chiffe « Couleurs Vaccarès », Michel Lacanaud « Lolo Mauron et le mas de la Pyramide »

Maison de la Vie Associative 3 boulevard des Lices ARLES Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

