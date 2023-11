Marché de Noël au Vigan Association des Commerçants et Artisans du Vigan Le Vigan, 10 décembre 2023, Le Vigan.

Le Vigan,Lot

Un rendez-vous tout en convivialité pour faire et se faire plaisir, la magie de Noël en plus……..

2023-12-10 09:00:00 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

Association des Commerçants et Artisans du Vigan Salle Jean Carmet

Le Vigan 46300 Lot Occitanie



A friendly meeting to make and make yourself happy, with the magic of Christmas in addition…….

Una reunión de convivencia para hacer y regalarse, con la magia de la Navidad en adición…….

Ein geselliges Beisammensein, bei dem man sich etwas Gutes tun und sich etwas Gutes gönnen kann, mit dem Zauber von Weihnachten als Zugabe…….

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Gourdon