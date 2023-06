Les enfants du terrain d’aventure ASSOCIATION DES CENTRES DE LOISIRS DU MIGENNOIS Cheny, 17 juillet 2023, Cheny.

Les enfants du terrain d’aventure 17 – 21 juillet ASSOCIATION DES CENTRES DE LOISIRS DU MIGENNOIS Sur inscription

L’ACLM propose des camps à la semaine pour les enfants de 4 à 13 ans :

Ils se déroulent sur le terrain d’aventure. Les enfants évoluent autour de la thématique nature et prennent part au projet d’aménagement du terrain d’aventure. C’est une réelle volonté de la part de l’association d’accompagner les enfants dans ce qui sera sûrement leur première nuit en tente. Les animateurs du camp devront donc mettre en place un cadre sécurisant, permettant aux enfants d’évoluer en toute sérénité sur le terrain d’aventure et ainsi leur permettre de vivre une bonne première expérience en camp.

Dominante pédagogique :

Expérimentation pédagogique autour de la nature, de l’environnement, de l’écocitoyenneté et des sciences.

– Jardin, mare, verger et poulailler pédagogiques

– Astronomie

– Déplacements et activités autour de la vélo-route

– Activités autour de la biodiversité

– Creation avec des matériaux naturels

Les objectifs

– Offrir aux enfants un espace de liberté et d’aventure en toute sécurité.

– Offrir des activités sur le terrain d’aventure, lieu privilégié d’expérimen-tations pédagogiques autour de la nature, de l’environnement, de l’écocitoyenneté et des sciences, en développant les engagements A’ERE.

L’Education Relative à l’Environnement se concrétise d’une part au sein des pratiques et du fonctionnement même du terrain d’aventure et, d’autre part, au sein des activités proposées aux enfants et aux adolescents.

– Permettre à l’enfant d’acquérir des savoirs fondamentaux (savoir-être et savoir-faire) ainsi que des repères éducatifs pour favoriser le vivre ensemble.

Pour atteindre cet objectif, nous proposons des activités en lien à l’environnement, la nature, l’écocitoyenneté et le développement durable.

L’enfant est force de proposition et choisit ses activités. Il devient acteur de ses loisirs. Il est nécessaire de répondre à une exigence afin de donner à l’enfant des repères et des savoirs éducatifs dans plusieurs domaines : éducation nutritionnelle, hygiène, relation à l’autre, repères spatio-temporels

ASSOCIATION DES CENTRES DE LOISIRS DU MIGENNOIS CHEMIN DES GRANDS ORMES 89400 CHENY Cheny 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03.86.80.44.99 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T07:30:00+02:00 – 2023-07-18T00:28:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T18:58:00+02:00

Nature