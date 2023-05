Apprendre autrement au contact de la nature en Moselle Association départementaled’Education Populaire et de Plein Air Vigy Catégories d’Évènement: Moselle

Vigy Apprendre autrement au contact de la nature en Moselle Association départementaled’Education Populaire et de Plein Air, 24 juillet 2023, Vigy. Apprendre autrement au contact de la nature en Moselle 24 – 30 juillet Association départementaled’Education Populaire et de Plein Air 100 € Il s’agit d’un séjour d’une semaine ouvert à des enfants issus d’une zone de revitalisation rurale en Moselle dans un cadre de pleine nature.

Le séjour aura comme objectif la découverte de milieux inhabituels pour les enfants : un zoo, une visite dans un payx étranger, la visite d’une grande ville.

En parallèle, l’objectif « apprenant » du séjour sera décalé sur les activités liées à l’appréhention et à l’écriture du compte rendu de leur séjour par les enfants lors des temps de veillée, avec comme but final, une présentation aux parents et aux autres groupes en août lors de la veillée de fin de vacances du centre Social Association départementaled’Education Populaire et de Plein Air Avenue Charlemagne 57 Vigy 57640 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « enfance.cshm@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0386851866 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T07:30:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-30T00:00:00+02:00 – 2023-07-30T19:30:00+02:00 Séjour Nature Moselle adeppa Détails Catégories d’Évènement: Moselle, Vigy Autres Lieu Association départementaled'Education Populaire et de Plein Air Adresse Avenue Charlemagne 57 Ville Vigy Age min 6 Age max 12 Lieu Ville Association départementaled'Education Populaire et de Plein Air Vigy

Association départementaled'Education Populaire et de Plein Air Vigy https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vigy/

Apprendre autrement au contact de la nature en Moselle Association départementaled’Education Populaire et de Plein Air 2023-07-24 was last modified: by Apprendre autrement au contact de la nature en Moselle Association départementaled’Education Populaire et de Plein Air Association départementaled'Education Populaire et de Plein Air 24 juillet 2023 Association départementaled'Education Populaire et de Plein Air Vigy

Vigy