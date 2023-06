AU FIL DE L’EAU Association découvertes La Grande-Motte, 24 juillet 2023, La Grande-Motte.

Ce séjour est proposé à des enfants de 11 a 17 ans.

Il se déroule en itinérance en péniche en Bourgogne (58).

Le groupe de jeunes sera hébergé en pension complète à bord des péniches.

Les animateurs vont accompagner les jeunes sur:

* la découverte d’une mobilité insolite.

* le choix et l’organisation des activités et visites de la semaine.

Association découvertes le port 58800 CHAUMOT La Grande-Motte 34280 Hérault Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-28T00:30:00+02:00 – 2023-07-28T18:00:00+02:00