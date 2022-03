Association culturelle l’Echo des Fontaines: Atelier d’écriture avec Pierre Marty Siorac-en-Périgord Siorac-en-Périgord Catégories d’évènement: Dordogne

Siorac-en-Périgord Dordogne Siorac-en-Périgord L’Association culturelle de Siorac en Périgord l’Echo des Fontaines vous propose de participer à un Atelier d’écriture avec Pierre Marty:

Ecrire et parler, parler et écrire: Ecrire en poésie

Samedi 12 mars de 10h30 à 18h.

