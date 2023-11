L’Atelier de l’Empathie Association Community, Arques, 5 décembre 2023, Arques.

L’Atelier de l’Empathie Mardi 5 décembre, 17h00 Association Community,

Engagée dans les actions dédiées à l’éducation contre le racisme et la haine anti-LGBT, l’Association Community organise des ateliers dans le but de sensibiliser les jeunes à la lutte continue contre la discrimination et le racisme.

Ainsi, le mardi 5 décembre 2023, de 17h00 à 18h30, nous proposons un atelier de sensibilisation soigneusement conçu pour la tranche d’âge de 6 à 12 ans dans le but d’encourager les participants plus jeunes à réfléchir sur la nature de la discrimination et son impact potentiel sur notre comportement quotidien.

L’atelier sera structuré sur deux activités principales. Une première activité consistera à encourager des réflexions positives sur les similitudes et les différences entre les individus. En célébrant nos traits communs et nos qualités uniques, notre objectif est d’aborder les thèmes plus larges de la race et de l’identité, favorisant une perspective positive et inclusive. La deuxième activité est conçue pour offrir une exploration approfondie du racisme, avec l’objectif global de favoriser l’empathie, la compréhension et un engagement dédié à la lutte contre les préjugés raciaux parmi les étudiants.

Association Community, Rue Aristide Briand, 62510 Arques Arques 62510 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T17:00:00+01:00 – 2023-12-05T18:30:00+01:00

