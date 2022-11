Musée du futur Association Community,, 23 novembre 2022, Arques.

Entrée libre

Visite au Musée du futur, un musée dédié à la lutte contre le racisme et la LGBTphobie, dont la collection exposée nous emmène vers le futur pour nous faire réfléchir au présent.

Association Community, Rue Aristide Briand, 62510 Arques Arques 62510 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Dans une démarche qui soutient la lutte contre le racisme et la LGBTphobie, le mercredi 23 novembre, à partir de 17h, l’Association Community ouvre les portes du Musée du futur. Une fois franchie la porte du musée, les participants seront transposés aux années 2050, une période dont les comportements discriminatoires de nature raciste, religieuse ou visant les personnes LGBT, que nous pouvons rencontrer au quotidien en 2022, ne seront plus qu’un mauvais souvenir.

L’objectif de ce musée est bien entendu de mieux comprendre en quoi consistent ces comportements, l’origine du racisme et de la haine envers les personnes LGBT, afin que les générations futures se souviennent de cette période sombre de l’Histoire de l’Humanité et que plus jamais ces comportements ne se reproduisent un jour.

Parmi la collection permanente du musée on peut compter une variété de tableaux, sculptures, images, vidéos et enregistrements sonores afin d’offrir aux visiteurs une expérience immersive d’une réalité que, malgré son côté abusif et injuste, n’était pas vraiment choquante pour la société française en 2022.



