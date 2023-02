Séjour Pour Tous Association Club Vosgien, 19 février 2023, Saulxures-sur-Moselotte.

Séjour Pour Tous 20 – 24 février Association Club Vosgien

690€ pour les adhérents, 710€ pour les extérieurs

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. handicap auditif;handicap moteur;handicap psychique;handicap visuel;handicap intellectuel hi;mi;pi;vi;ii

Association Club Vosgien 127 rue de la Quarelle Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est

Le Séjour pour tous est un séjour proposé aux jeunes ruraux ardennais et au enfants de On Prend le Relais (ardennes).

Le séjour a été préparé avec ces deux groupes qui voualient aller à la montagne. L’organisateur a souhaité les regrouper afin de sensibiliser les jeunes au handicap et de présenter les activités jeunesse aux familles fréquantant On Prend Le Relais.

Encadré par des animateurs diplômés et organisé dans le respect des règles sanitaires en vigueur, ce séjour est au départ des ARDENNES (08).

Il a pour objectof de faire découvrir la montagne et/ou le ski à des enfants n’y étant jamais allés, et de créer du lein entre ces deux groupes.



