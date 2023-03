Les métiers d’art s’exposent au centre social du Chemillois Association centre social du Chemillois Chemillé-en-Anjou Catégories d’Évènement: Chemillé-en-Anjou

Maine-et-Loire

Les métiers d’art s’exposent au centre social du Chemillois Association centre social du Chemillois, 31 mars 2023, Chemillé-en-Anjou. Les métiers d’art s’exposent au centre social du Chemillois 31 mars – 2 avril Association centre social du Chemillois « Sublimer le quotidien », un thème pour illustrer l’importance des métiers d’art dans les foyers et la société française. Au cœur des maisons, du patrimoine bâti et sur soi, les métiers d’art enchantent notre quotidien… Ils sont partout autour de nous, à portée de main. Les métiers d’art subliment la vie de tous les jours que ce soit au travers des arts décoratifs ou d’actes de consommation durable, de proximité. Ils invitent le beau et la matière à animer chaque jour qui passe. Leur accessibilité, leur richesse et leur esthétisme sont à portée de mains, Ils doivent être valorisés en permettant au public de découvrir cet inestimable patrimoine. Modernité et tradition

Ancienne Usine de Chaussure, le lieu où se dérouleront les JEMA à Chemillé est marqué par l’apprentissage du geste.

Le centre social est un lieu d’accueil et d’échanges, qui, au fil du temps, a tissé du lien entre les artisans locaux des métiers d’art.

Aujourd’hui, l’ouverture sur les outils numériques et le partage manuel avec le fablab aménent une nouvelle réflexion autour des métiers d’art et leur évolution.

Les Makers (nouveaux artisans du 21ème siècle) sont les bienvenus sur ce week end sous le signe de la création ! Programmation jeune public : 6-12 ans, + de 12ans Horaires

de 14h à 18h – vendredi 31 mars 2023

de 10h à 18h – samedi 01 avril 2023

de 10h à 18h – dimanche 02 avril 2023 Association centre social du Chemillois 5 rue de la gabardière, 49120 Chemillé Chemillé-en-Anjou 49120 Chemillé Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://centresocial-chemille.asso.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:30:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 centre social chemillé Yvan Godreau

Détails Catégories d’Évènement: Chemillé-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Association centre social du Chemillois Adresse 5 rue de la gabardière, 49120 Chemillé Ville Chemillé-en-Anjou Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Association centre social du Chemillois Chemillé-en-Anjou

Association centre social du Chemillois Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chemille-en-anjou/

Les métiers d’art s’exposent au centre social du Chemillois Association centre social du Chemillois 2023-03-31 was last modified: by Les métiers d’art s’exposent au centre social du Chemillois Association centre social du Chemillois Association centre social du Chemillois 31 mars 2023 Association centre social du Chemillois Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire