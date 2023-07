Visite des archives du jazz (CEM Jazz) Association CEM Jazz Chevilly-Larue, 16 septembre 2023, Chevilly-Larue.

Visite des archives du jazz (CEM Jazz) Samedi 16 septembre, 10h00 Association CEM Jazz Inscription recommandée

Venez visiter la » Caverne d’Ali Baba » du Jazz (et aussi d’autres musiques traditionnelles). Une collection unique en son genre :

– Des milliers de disques sous toutes ses formes (du 78 tours au 33 tours), une véritable bibliothèque sur le Jazz, des formats audio rares et peu connus, des partitions d’orchestres manuscrites ou imprimées dans les années 30 et bien d’autres documents!

– Écoute de documents audio.

3 rue du Nivernais. Visites toutes les demi-heures, de 10h00 à 13h00.

Réservation recommandée

Association CEM Jazz 3 rue du Nivernais 94550 Chevilly-Larue Chevilly-Larue 94550 Val-de-Marne Île-de-France http://@cemjazz.france [{« type »: « email », « value »: « info@cemjazz.com »}] L’association CEM Jazz (Centre Européen des Musiques Jazz) s’est donné pour mission de constituer les archives du jazz. Ces trésors d’archives sont conservés à Chevilly-Larue, avec également des collections de 78 tours, des partitions. Parking à proximité (rue de Provence)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

Toufik Oulmi