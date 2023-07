Découverte de la Maison natale de Gabriel Pierné Association Carrefour Metz Catégories d’Évènement: Metz

Moselle Découverte de la Maison natale de Gabriel Pierné Association Carrefour Metz, 16 septembre 2023, Metz. Découverte de la Maison natale de Gabriel Pierné 16 et 17 septembre Association Carrefour Entrée libre Visite guidée par les jeunes de l’association, sur demande, de la Maison natale de Gabriel Pierné et de la statue de saint Pierre. Association Carrefour 3 et 4 rue des Trinitaires, 57000 Metz Metz 57045 Bellecroix Moselle Grand Est 03 87 75 25 98 http://www.carrefour-metz.asso.fr/ Inscrite dans les actions d’aides sociales, l’association Carrefour contribue également à la conservation et la valorisation du patrimoine, dans la mesure où elle est implantée sur des espaces patrimoniaux. Ainsi l’Instrumentarium présente un pan de mur romain, qui s’avère être la juste continuité des thermes du Musée de la Cour d’Or. Au centre de la cour du foyer rue des Trinitaires, se côtoient un Graouilly contemporain bien curieux et la maison historique de Gabriel Pierné. Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : maison natale de Gabriel Pierné, sculptures monumentales, vitraux du 4, rue des Trinitaires. Pas d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite : immense fresque d’André Flori, mur romain souterrain. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00
2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

