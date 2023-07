Atelier Super 8 Association Bulle d’Aires Roquestéron, 24 juillet 2023, Roquestéron.

Atelier Super 8 24 juillet – 4 août Association Bulle d’Aires

Formation au langage audiovisuel et découverte des techniques du cinéma via la réalisation d’un court métrage de trois minutes en format super 8.Sensibilisation au format argentique et aux étapes de traitement chimique de la pellicule.Travail en atelier à partir d’un thème sur le scénario puis réalisation des films. Démonstration du développement d’une pellicule argentique par une méthode écologique avec des produits courants (vitamine C, café). Manipulations physiques du matériel de développement.

Association Bulle d’Aires 15, bd Salvago, 06910 Roquestéron Roquestéron 06910 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 93 02 42 40 »}]

