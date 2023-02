La Broc’conte (In “Fête jeunesse Rouge Cerise Noir Corbeau”) Association Brangues Village de Littérature Brangues Catégories d’Évènement: Brangues

La Broc’conte (In “Fête jeunesse Rouge Cerise Noir Corbeau”) Association Brangues Village de Littérature, 26 mars 2023, Brangues. La Broc’conte (In “Fête jeunesse Rouge Cerise Noir Corbeau”) Dimanche 26 mars, 14h00, 15h15 Association Brangues Village de Littérature

4€ par adulte – Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023

07 48 13 95 12 https://claudel-stendhal.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009289434022;https://www.instagram.com/abvl.brangues/?hl=fr Lieu des actions et événements de l’association Brangues Village de Littérature, au village de Brangues ou en “Hors les murs”. La Broc’conte Les objets ont une histoire… leur histoire à raconter ! Spectacle intéractif de contes et chanson où chaque représentation est unique, car c’est le public qui choisit les histoires…

En effet, dans le « bric à broc » de la maison, les objets conjugués au passé, au présent et pourquoi pas au futur (!), les objets attendent que vous les remarquiez pour prendre la parole…

Chacun d’entre eux se retrouve au cœur d’une histoire, tour à tour surprenante, étrange ou exaltante ou d’une petite chanson…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-26T14:00:00+02:00

2023-03-26T16:00:00+02:00 ©Merlenchanteuse

Catégories d'Évènement: Brangues, Isère
Lieu Association Brangues Village de Littérature
Adresse Place Paul Claudel 38510 Brangues
Ville Brangues
Age minimum 1
Age maximum 99

