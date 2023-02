KalinKabane (In “Fête jeunesse Rouge cerise Noir Corbeau”) Association Brangues Village de Littérature Brangues Catégories d’Évènement: Brangues

Isère

KalinKabane (In “Fête jeunesse Rouge cerise Noir Corbeau”) Association Brangues Village de Littérature, 26 mars 2023, Brangues. KalinKabane (In “Fête jeunesse Rouge cerise Noir Corbeau”) Dimanche 26 mars, 10h00, 14h30 Association Brangues Village de Littérature

4€ par adulte – Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023 handicap moteur,handicap psychique,handicap visuel,handicap intellectuel mi;pi;vi;ii Association Brangues Village de Littérature Place Paul Claudel 38510 Brangues Brangues 38510 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Accessible à pied, vélo, trottinette, patins à roulettes mais aussi voiture, moto, bus… [{“link”: “https://auboisdeszarts.wixsite.com/auboisdeszarts/kalinkabane”}]

07 48 13 95 12 https://claudel-stendhal.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009289434022;https://www.instagram.com/abvl.brangues/?hl=fr Lieu des actions et événements de l’association Brangues Village de Littérature, au village de Brangues ou en “Hors les murs”. KalinKabane Conte musical ombres chinoises, jeu de scène et clown… KalinKabane est un conte musical, teinté d’humour et d’art circassien.

La conteuse et le musicien invitent le spectateur à suivre les rencontres successives de personnages et leurs déconvenues, portées par la musique, les ombres chinoises et le clown.

KalinKabane est une histoires de rencontres inattendues entre des protagonistes que rien ne suppose rassembler, sauf leur besoin d’un habitat. Ce conte se veut être une expression des valeurs de partage, de solidarité et de tolérance.

“Par un grand froid d’hiver, dans la forêt enneigée, quatre compagnons bien différents vont venir se réfugier dans la cabane de Souris qui s’est absentée. Quelle surprise à son retour !“

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-26T10:00:00+02:00

2023-03-26T15:10:00+02:00 ©Compagnie Au Bois Des Zarts

Détails Catégories d’Évènement: Brangues, Isère Autres Lieu Association Brangues Village de Littérature Adresse Place Paul Claudel 38510 Brangues Ville Brangues Age minimum 4 Age maximum 12 lieuville Association Brangues Village de Littérature Brangues Departement Isère

Association Brangues Village de Littérature Brangues Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brangues/

KalinKabane (In “Fête jeunesse Rouge cerise Noir Corbeau”) Association Brangues Village de Littérature 2023-03-26 was last modified: by KalinKabane (In “Fête jeunesse Rouge cerise Noir Corbeau”) Association Brangues Village de Littérature Association Brangues Village de Littérature 26 mars 2023 Association Brangues Village de Littérature Brangues Brangues

Brangues Isère