Gratuit. Accessible deux par deux. Animation en continu.

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023

Association Brangues Village de Littérature
Place Paul Claudel 38510 Brangues
Brangues 38510 Isère
Auvergne-Rhône-Alpes

07 48 13 95 12 https://claudel-stendhal.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009289434022;https://www.instagram.com/abvl.brangues/?hl=fr Lieu des actions et événements de l’association Brangues Village de Littérature, au village de Brangues ou en “Hors les murs”. La Cabane à Histoires Dispositif original et intératif avec une cabane et des histoires !! Une cabane intrigante et accueillante… Des histoires mises en ondes et en voix à découvrir seul(e) ou à deux, sous casque… Des albums à disposition, pour regarder les images en écoutant…

L’idée est de partager le plaisir des histoires en les écoutant et/ou en les lisant dans un lieu intime, atypique et chaleureux, conçu spécialement pour les enfants.

Exceptionnellement, la “Cabane” accueille en plus des histoires d’auteurs jeunesse, des histoires écrites et enregistéres par les enfants qui ont participé au Concours d’écriture de la Fête Jeunesse Rouge Cerise Noir Corbeau !

Alors choisis une histoire, entre dans la cabane, assieds-toi et mets le casque sur les oreilles, ouvre le livre et ouvre grand tes yeux et tes oreilles…et c’est parti

