Leilani 06 11 30 04 22 sur RDV par SMS

En soutien au plus démunis Association Bouge et Danse ! 14 avenue d’orient 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne Boîtes solidaires de Noël soutien aux plus démunis Vous garnissez une boite à chaussures de :

_ quelque chose de chaud

_ quelque chose qui sent bon

_ quelque chose qui se mange

_ quelque chose qui cultive

_ un message, un dessin

_ une surprise

_ le papier cadeau nécéssaire à l’emballage de la boite notez sur la boite la destination : homme ou Femme

puis déposez la à l’association Bouge et Danse ! à Chantepie

contact

